Арнольд Шварцнеггер проведал украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, восстанавливающегося после операции на правой руке.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бокс Говорит".

Легенда бодибилдинга выразил уважение нашему боксеру и спросил, как Василию удалось победить Хорхе Линареса, несмотря на полученную в начале боя травму руки.

Ломаченко ответил, что уже побеждал соперника таким образом - в бою против Пирияпиньо в Макао. Тогда он травмировал левую руку в шестом раунде и дрался только правой рукой, одержав победу по очкам. Как оказалось, Арнольд Шварцнеггер присутствовал на том бою.

Авторы телеграм-канала с юмором отмечают, что остается только гадать, когда Ломаченко встретится со Стетхемом или Лундгреном и идут ли уже переговоры о его съемках в фильме Неудержимые.

Как сообщала "Страна", украинский боксер Ломаченко в Лос-Анджелесе встретился с постаревшим Рокки Бальбоа. Также рядом с ними находится доктор Нил Эль Аттраче, который оперировал украинского боксера.

Напомним, что боксеры Александр Усик и Мурат Гассиев договорились о новой дате чемпионского поединка.