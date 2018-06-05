Министерство экологии и природных ресурсов Украины подтверждает отсутствие превышения радиационного фона в связи с возгоранием в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

"Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧС. Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилены контроль над радиационной ситуацией", - сообщает пресс-служба.

По данным радиационной разведки, мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1м от поверхности почвы - 0,3-2,5 мк3в/час, значение плотности потока бета-частиц - от 100 до 520 част/(мин·кв.см).

"Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены… В зоне отчуждения и прилегающих территориях на данное время ухудшения радиационного состояния не произошло. Радиационная ситуация находится под контролем, дальнейшая информация будет оперативно уточняться и предоставляться", - добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыле горит самое гиблое место Зоны - Рыжий лес. Чем это угрожает Киеву.

Также горит "рыжий лес". В зоне ЧАЭС вспыхнул пожар, который тушат с вертолетов.