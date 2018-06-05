Во вторник, 5 июня около 17:00 в Бердянске, на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальная, грузовой автомобиль с санбочкой протаранил легковое авто.

Об этом сообщает местный ресурс pro.berdyansk.

По предварительной информации, водитель "девятки" не пропустил грузовик, который двигался по главной дороге.

Медицинская помощь понадобилась пассажирам и водителю легковушки: 2 взрослым и 2 детям.

Больше всех пострадала женщина, сидевшая спереди на пассажирском сидении, её зажало в раскуроченном авто.

Фото: pro.berdyansk.biz

Видео: youtube.com/Владимир Головатый

Как сообщала "Страна", под Одессой микроавтобус в тумане врезался в маршрутку. Есть погибшие.

Отметим, что в Киеве на Заболотного перевернулась фура с кормом для животных. У нее на ходу начал подниматься кузов.