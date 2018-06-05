Спасатели продолжают тушить горящую сухую траву в зоне Чернобыльской АЭС. При этом радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС остается в норме.

Об этом сообщает глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"На месте происшествия работает авиация ГСЧС. А именно: 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:00, авиацией совершено 10 сбросов воды (41,5 тонн). Также к тушению привлечены 29 ед. техники и 126 человек", - написал Чечеткин.

При этом он опубликовал информацию о радиационном фоне: "В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)".

Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Около 10:10 вторника, 5 июня, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская область).

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыле горит самое гиблое место Зоны - Рыжий лес. Чем это угрожает Киеву.

Также в Чернобыле спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности.