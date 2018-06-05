Госдеп США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с Международным валютным фондом (МВФ) и утвердить текст в соответствии с его требованиями.

В настоящее время поправки к документу рассматриваются в Верховной Раде, сообщает Интерфакс.

"Соединенные Штаты хотят четко заявить, что законодательство, устанавливающее суд, должно удовлетворять МВФ, который обеспечивает существенную финансовую поддержку украинского правительства. Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хизер Науерт во вторник.

США подтвердили единство во взглядах с МВФ в том, что любое законодательство, устанавливающее Антикоррупционный суд, должно включать центральную роль Совета международных экспертов при отборе квалифицированных судей.

Из Вашингтона также призвали правительство Украины осуществлять глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования, предъявляемые народом Украины во время Евромайдана, в частности, прекращение системной коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев.

В Госдепе считают, создание независимого Антикоррупционного суда самым важным и незамедлительным шагом.

Спикер дипломатического ведомства США также назвала коррупцию в Украине такой, которая "продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины".

Как сообщала "Страна", главная тема для парламента на этой неделе – принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Председатель парламента Андрей Парубий спрогнозировал, что голосование состоится 7 июня. До этого планируется рассмотреть оставшиеся правки к проекту закона.

Напомним, что МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта.