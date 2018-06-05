Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко и руководитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко лидируют в президентской гонке, согласно даннымопроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, сообщает пресс-служба фонда.

За Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3% от тех, кто собирается принять участие в выборах, за Анатолия Гриценко – 9,4%, за Юрия Бойко – 8,4%.

Далее идут Петр Порошенко – 7,6%, Олег Ляшко – 7,4%, Святослав Вакарчук – 5,6%, Вадим Рабинович – 5,5%, Владимир Зеленский – 5,0%.

Как сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, до выборов результаты опросов сильно зависят от списка партий или кандидатов.

"Если список существенно отличается от того, что будет на выборах, то в данном случае рейтинги можно просто как определенный индикатор настроений в обществе рассматривать, а не как прогноз выборов", - сказал он.

По его словам, социологи пока не успели включить в список тех кандидатов, которые объявили о своем намерении баллотироваться в последнее время.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Следующие президентские выборы должны весной 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что антирейтинг Порошенко перевалил за 80%. Главные тезисы опроса института Маккейна.

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