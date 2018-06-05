В Киеве сфотографировали очередь за хлебом, которые не видны из окна дорогой машины.

Пользователь Facebook Михаил Шнайдер написал, что каждое утро наблюдает, как человек тридцать пожилых людей, стоят в огромной очереди в киоск "Киевхлеб".

"Стоят в любую погоду. В Жару, Холод, Дождь и Снег. Стоят с потухшими глазами. Сгорбившись от Холода или Жары. Стоят для того, чтобы Сэкономить несколько гривен на буханке Хлеба. Для того, чтобы Выжить. Так выглядит Нищета. Так выглядит Безысходность. Как бы я хотел увидеть в этой очереди Порошенко, Гройсмана, Реву и прочих представителей Политической "Элиты" Украины. Как бы я хотел, чтобы представители нашей Власти почувствовали то, что чувствую эти Старики. Почувствовали себя Униженными и никому не Нужными. Но к огромному Сожалению, они НИКОГДА не поймут Боль простых Людей. В их Благополучном мире все Прекрасно и Замечательно. Ведь из окон Мерседесов, такие очереди не Видны...", - написал он.

Фото: https://www.facebook.com/

Ранее по данным Госстата, в Украине выросли цены на хлеб и молоко, а на курятину упали - Госстат

Кстати, почти половину своей заработной платы украинцы тратят, чтобы прокормиться.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине резко подорожало сало. Свинина и говядина не отстают.