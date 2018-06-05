Киевская городская государственная администрация заявляет, что возгорание травяного настила в Чернобыльской зоне не угрожает задымлением Киеву.

Об этом Украинским Новостям сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил он.

По его словам, на данный момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.

Напомним, сегодня стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения горит около 10 гектаров сухой травы, огонь распространился на лес, в том числе, и на т.н. "рыжий лес" - деревья, пораженные радиацией.

Напомним, "Страна" писала, что в Киеве во вторник, 5 июня, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столицы просят обращаться с огнем максимально осторожно. Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.