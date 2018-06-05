Пожар в Чернобыльской зоне не угрожает задымлением Киеву - КГГА
Киевская городская государственная администрация заявляет, что возгорание травяного настила в Чернобыльской зоне не угрожает задымлением Киеву.
Об этом Украинским Новостям сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.
"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил он.
По его словам, на данный момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.
Напомним, сегодня стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения горит около 10 гектаров сухой травы, огонь распространился на лес, в том числе, и на т.н. "рыжий лес" - деревья, пораженные радиацией.
Напомним, "Страна" писала, что в Киеве во вторник, 5 июня, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столицы просят обращаться с огнем максимально осторожно. Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.