Власти города Энергодара Запорожской области направили письмо с требованием объяснений от руководства части спецназовцев по поводу инцидента на шоу к Международному дню детей.

Об этом в комментарии "Украинская правда. Жизнь" сообщил мэр Энергодара Павел Музыка.

Он объяснил произошедшее так: "Такой инцидент был, ко мне обращалось много родителей, чьи дети стали свидетелями ситуации. Сегодня было аппаратное совещание, где разбирали причины. Отдел культуры был организатором мероприятия, и, как они мне объясняли, это было для популяризации службы в армии, поэтому привлекли бойцов части 3042".

Он подчеркивает, что во время подготовки к празднику бойцов предупреждали, чтобы не было оружия, автоматов, пистолетов, чтобы показывали рукопашный бой и все.

"За 15 мин до события провели инструктаж, а результат мы все увидели. Сейчас отправили письмо к руководству части с требованием разобраться, кто такое допустил", - подытожил он.

Начальник военной части Игорь Рыбак ответил изданию, что "не уполномочен это комментировать".

Напомним, ко Дню защиты детей в Энергодаре, что в Запорожской области, состоялось представление, в котором приняли участие бойцы спецназа. На нем бойцы военной части 3042 показывают приемы рукопашного боя с элементами ножевого. Один из бойцов спецназа, преодолев своего противника, имитировал перерезания ему горла. В результате этого на землю пролилась красная жидкость, похожая на кровь.

Фото: venergodare.info

Ранее "Страна" сообщала, что в Энергодаре расследуют инцидент на детском празднике, когда один боец "перерезал горло" другому.

Также в Энергодаре мужчине разрядили ружье в лицо, он скончался в больнице.