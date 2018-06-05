Во вторник, 5 июня стал известен календарь хоккейного Континентального кубка сезона 2018/2019.

"Донбасс", на правах чемпиона Украины, должен стартовать со второго раунда в группе С – игры намечены на 19-21 октября, сообщает пресс-служба УХЛ.

В эту же группу уже попали латвийский "Курбадс" и испанский "Чури Урди". Третьим соперником дончан станет победитель турнира в группе А, где выступят болгарский "Ирбис-Скейт", турецкий "Зейтинбурну", исландский "Акюрейри" и израильский "Бат Ям".

Предварительно – матчи группового этапа с участием "Донбасса" пройдут в Латвии. В следующий раунд пройдет только лучшая команда из нашего квартета.

В случае успеха "Донбасса", далее он встретится с казахстанским "Арланом", белорусским "Гомелем" и польским "Катовице".

Первый раунд (28-30 сентября)

Группа А:

"Ирбис-Скейт", София

"Зейтинбурну", Станбул

"Акюрейри", Акюрейри

"Бат", Ям

Второй раунд (19-21 октября)

Группа В:

МАК, Будапешт

"Акрони", Йесенице

"Медвежчак", Загреб

"Црвена Звезда", Белград

Группа С:

"Донбасс", Донецк

"Курбадс", Рига

"Чури Урдин", Сан-Себастьян

Победитель группы А

Третий раунд (16-18 ноября)

Группа D:

"Аклан", Кокшетау

"Гомель", Гомель

"Катовице", Катовице

Победитель группы С

Группа E:

"Белфаст Джайантс", Белфаст

"Лайонс", Лион

"Риттен Спорт", Ренон

Победитель группы В

Финал (11-13 января 2019 года)

1-е место группы D

2-е место группы D

1-е место группы E

2-е место группы E

Первые матчи турнира пройдут 28-30 сентября.

Жирным шрифтом выделены потенциальные хозяева площадок.

Фото: uhl.com.ua

В 2013 году ХК "Донбасс" выигрывал Континентальный кубок, а также становился серебряным и бронзовым призером Суперфинала в 2014-м и 2012 годах соответственно.

В минувшем сезоне дончане также играли в Латвии, где удачно стартовали с победы, но затем дважды уступили местному "Курбадс", а потом и клубу "Тыхы" из Польши.