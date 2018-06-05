Определился календарь и схема нового розыгрыша Континентального кубка по хоккею
Во вторник, 5 июня стал известен календарь хоккейного Континентального кубка сезона 2018/2019.
"Донбасс", на правах чемпиона Украины, должен стартовать со второго раунда в группе С – игры намечены на 19-21 октября, сообщает пресс-служба УХЛ.
В эту же группу уже попали латвийский "Курбадс" и испанский "Чури Урди". Третьим соперником дончан станет победитель турнира в группе А, где выступят болгарский "Ирбис-Скейт", турецкий "Зейтинбурну", исландский "Акюрейри" и израильский "Бат Ям".
Предварительно – матчи группового этапа с участием "Донбасса" пройдут в Латвии. В следующий раунд пройдет только лучшая команда из нашего квартета.
В случае успеха "Донбасса", далее он встретится с казахстанским "Арланом", белорусским "Гомелем" и польским "Катовице".
Первый раунд (28-30 сентября)
Группа А:
"Ирбис-Скейт", София
"Зейтинбурну", Станбул
"Акюрейри", Акюрейри
"Бат", Ям
Второй раунд (19-21 октября)
Группа В:
МАК, Будапешт
"Акрони", Йесенице
"Медвежчак", Загреб
"Црвена Звезда", Белград
Группа С:
"Донбасс", Донецк
"Курбадс", Рига
"Чури Урдин", Сан-Себастьян
Победитель группы А
Третий раунд (16-18 ноября)
Группа D:
"Аклан", Кокшетау
"Гомель", Гомель
"Катовице", Катовице
Победитель группы С
Группа E:
"Белфаст Джайантс", Белфаст
"Лайонс", Лион
"Риттен Спорт", Ренон
Победитель группы В
Финал (11-13 января 2019 года)
1-е место группы D
2-е место группы D
1-е место группы E
2-е место группы E
Первые матчи турнира пройдут 28-30 сентября.
Жирным шрифтом выделены потенциальные хозяева площадок.
Фото: uhl.com.ua
В 2013 году ХК "Донбасс" выигрывал Континентальный кубок, а также становился серебряным и бронзовым призером Суперфинала в 2014-м и 2012 годах соответственно.
В минувшем сезоне дончане также играли в Латвии, где удачно стартовали с победы, но затем дважды уступили местному "Курбадс", а потом и клубу "Тыхы" из Польши.