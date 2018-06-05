Генеральная прокуратура не располагает списком из 47 возможных жертв из "кремлевского расстрельного списка", который оказался итогом "дела журналиста Бабченко".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщают "Украинские новости".

"У нас нет этого списка", - сказала она.

По ее словам, таким образом Генпрокуратура отрицает причастность к обнародованию списка в СМИ.

Сарган также сообщила, что у генпрокурора также нет этого списка, но он его видел.

Правоохранительные органы предложили 47 людям из списка возможных жертв обеспечить их охраной из-за угрозы их жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что "расстрельный список" журналистов по делу Бабченко в СМИ не передавали.

Также "Страна" публикует "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров.