Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,1575 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,15-26,165 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 5 июня аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1562 грн/$1 с 26,1329 грн/$1. Торговый оборот составил $374,64 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $347,68 млн.

Как сообщала Страна, ранее банкиры подняли курс доллара и ждут иностранцев.

Мы писали, что в первый день лета банкиры приподняли курс доллара и рассказали, что будет в июне.

Также курс гривни на межбанковском рынке Украины пошел вниз в первый же день недели.