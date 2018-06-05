Бразильский полузащитник Фред перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед", где прошел медицинское обследование ещё вчера.

О трансфере 25-летнего футболиста сообщили как официальный сайт "Шахтера", так и портал МЮ.

"ФК "Шахтер" объявляет о достижении соглашения с "Манчестер Юнайтед" о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса в английский клуб", - сказано в сообщении на сайте "Шахтера".

Детали соглашения пока не обнародованы. По предварительной информации, трансфер игрока оценивали в 50-60 миллионов евро, а зарплату футболиста в новом клубе – около 5 миллионов евро в год.

Фото: beta.manutd.com

Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед согласился заплатить Шахтеру 50 миллионов евро за Фреда.

Также полузащитник "Шахтёра" Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.





