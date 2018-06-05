Полузащитник "Шахтёра" Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"
Бразильский полузащитник Фред перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед", где прошел медицинское обследование ещё вчера.
О трансфере 25-летнего футболиста сообщили как официальный сайт "Шахтера", так и портал МЮ.
"ФК "Шахтер" объявляет о достижении соглашения с "Манчестер Юнайтед" о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса в английский клуб", - сказано в сообщении на сайте "Шахтера".
Детали соглашения пока не обнародованы. По предварительной информации, трансфер игрока оценивали в 50-60 миллионов евро, а зарплату футболиста в новом клубе – около 5 миллионов евро в год.
Фото: beta.manutd.com
Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед согласился заплатить Шахтеру 50 миллионов евро за Фреда.
Также полузащитник "Шахтёра" Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.