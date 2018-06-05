В дар музею МВД по Башкирии (РФ) передали уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке, который долгие годы принимали за Коран.

Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала журналистам местная жительница Рафия Зинатуллина, сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение.

"Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года", - пояснила женщина.

Музей МВД действует в Уфе с 1982 года. В четырех залах представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщала "Страна", три страны созвали спецзаседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с мечетью Аль-Акса.

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