Во вторник, 5 июня, на Печерске случилось дерзкое ограбление. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Около 15 часов дня на спецлинию "102" поступило сообщение о грабеже на бульваре Леси Украинки возле магазина "Космо".

По прибытию на место правоохранители выяснили, что киевлянка возвращалась к своей припаркованной машине и увидела как из ее Hyundai неизвестные мужчины вытаскивают ее дамскую сумку.

Отчаянная женщина бросилась наперерез грабителям, однако они прыгнули в серебристый "Фольксваген" и начали движение.

Женщина повисла на ручке сумки, пытаясь отнять ее у грабителей, но они ударили "по газам", протащили потерпевшую несколько метров по асфальту и скрылись, оставив женщину на земле.

Пострадавшей "скорая" оказала помощь на месте.

У полиции есть номер автомобиля "Фольксваген" и сейчас его пытаются перехватить.

Не исключено, что эти дерзкие автоворы, так называемые барсеточники, совершили не одну такую кражу из автомобилей.

Как сообщала "Страна", под Киевом мужчина украл и сдал на металлолом церковные колокола.

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