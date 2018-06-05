Контрразведка СБУ пресекла деятельность организованной группировки, участники которой незаконно переправляли в Украину выходцев из стран так называемого "миграционного риска".

Правоохранители установили, что несколько граждан Украины через специализированные ресурсы в интернете и личные контакты получали заказы и подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Изготовленные поддельные документы отправлялись "клиентам" почтой. Оплата услуг проводилась через банковские карточки, оформленные на подставных лиц, сообщается на сайте СБУ.

"За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более пятистам лицам", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ одновременно задержали в Киеве и Одессе трех лиц, причастных к организации нелегального бизнеса. Во время обысков изъято значительное количество поддельных документов и оборудование для их изготовления. В частности, выявлены чистые бланки государственных учреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и иностранных государственных органов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерная техника, банковские карты, их заготовки, а также оборудование для их программирования, денежные средства в сумме около полутора миллионов гривен. Кроме этого, у фигурантов дела изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, а также боеприпасы.

В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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