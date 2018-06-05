В конце июня Землю "накроет" редкий звездный дождь. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Астрономы ожидают июньские Боотиды с 26 июня по 2 июля. Его источником является комета Понса-Виннеке, сквозь орбиту которой проходит наша планета.

Летние Боотиды - это не самый активный звездный дождь. В час можно наблюдать всего пару метеоров.

Но, как утверждают эксперты, в этом раз ожидается около 10 метеоров в час.

Пик Боотид прогнозируется на 28 июня. Ориентир - созвездие Волопаса, где находится радиант метеоритного потока.

Ученые отмечают, что цвет свечения объектов будет зависит от скорости их вхождения в атмосферу Земли: при малой скорости звезды горят медленно и имеют желтый оттенок, если же скорость высокая – приобретают бледно-голубое свечение.

Важно отметить, что уникальность грядущего метеоритного дождя в том, что большое число метеоров в потоке набирается очень редко.

Как увидеть Боотиды?

Лучше всего наблюдать явление с полуночи и до восхода. На это время приходится максимальная активность потока. Для наблюдения июньских Боотид не потребуется ни телескоп, ни бинокль. Следить за пролетающими метеорами можно будет и в городе, и на природе. Главное условие - отсутствие облачности.

Фото: Jeff Dai/NASA

Как сообщала "Страна", в августе прошлого года земляне зафиксировали на фото и видео удивительный звездопад Персеиды.

Стоит отметить, что метеорный поток персеиды проходит очень близко к Земле. Он оставляет за собой красивый звездный шлейф. Яркость ему придает комета Свифта-Таттла, которая теряет частицы космических пород. А они, в свою очередь, падают и сгорают в атмосфере.