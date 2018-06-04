Певец Олег Винник предпочитает отдыхать в бассейне. Видеороликом об этом он поделился в Instagram. Ранее он показал, как качает мышцы в спортзале.

Видео уже набрало более 5 000 лайков.

"Немного релакса", - написал Винник в подписи.

"Его будут бесконечно смотреть и многочисленные фанатки артиста, и те, кому жарко", - предположили журналисты.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 3 Чер 2018 р. о 11:08 PDT

Видео: instagram.com/olegg.vynnyk

Как сообщала "Страна", концерт Олега Винника вызвал километровые заторы в Ужгороде. Улица Собранецкая, которая тянется практически через весь Ужгород с запада на восток, оказалась практически парализована.

Напомним, что в декабре Олег Винник выпустил новый клип.