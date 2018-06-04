Олег Винник показал будоражащее воображение видео из бассейна
Певец Олег Винник предпочитает отдыхать в бассейне. Видеороликом об этом он поделился в Instagram. Ранее он показал, как качает мышцы в спортзале.
Видео уже набрало более 5 000 лайков.
"Немного релакса", - написал Винник в подписи.
"Его будут бесконечно смотреть и многочисленные фанатки артиста, и те, кому жарко", - предположили журналисты.
Видео: instagram.com/olegg.vynnyk
Как сообщала "Страна", концерт Олега Винника вызвал километровые заторы в Ужгороде. Улица Собранецкая, которая тянется практически через весь Ужгород с запада на восток, оказалась практически парализована.
Напомним, что в декабре Олег Винник выпустил новый клип.
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