В Чернобыле масштабный пожар, охвативший десять гектар Рыжего леса - одного из самых радиационно зараженных мест Зоны.

В Сети публикуют фото с огромным столбом дыма, который поднимается над Чернобылем.

В Киеве эта новость уже начала сеять панику: жителям города советуют не открывать окна. При этом власти не делают никаких предостерегающих заявлений.

"Страна" собрала всю информацию о пожаре в Чернобыле.

Тушат вертолетом и самолетами

По данным ГосЧС, пожар начали тушить еще с утра, но пока безуспешно.

На месте пожара сейчас работают 29 пожарных машин, 126 спасателей, два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Известно, что спасатели начали тушить пожар еще с утра. За это время авиация ГосЧС успела вылить на горящий лес более сорока тонн воды.

Ведомство также опубликовало фото масштабного пожара.

В соцсетях тоже деляться фотографими пожара.

Facebook Татьяны Высоцкой

Facebook Татьяны Высоцкой

Наталка Левіна/Facebook

"Пожар в Чернобыле. Горит более десяти гектаров в районе "Факела" / Рыжего леса: это наиболее загрязненная территория.

Как и во времена совка, власть молчит. На улице играют дети. Направление ветра на Киев. Киевляне, сокройте окна, уберите детей в дом", - пишет в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

Позже вечером на происходящее отреагировал премьер Владимир Гройсман.

"Сегодня утром загорелись 10 га сухой травы в Зоне отчуждения. Подразделения ГСЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Ситуация - под полным контролем.

Специальные службы применяют все необходимые средства. Радиационный фон - безопасен.

В Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметок. Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!", - написал премьер в Facebook.

Что грозит Киеву

По официальным данным, с радиационным фоном в столице все в порядке: 10 микрорентген в час. Уровень до 30 считается безопасным, сообщают в ГосЧС.

При этом киевляне призывают друг друга закрывать окна и не выпускать детей на улицу. В интернет-чате одной из столичных школ директор призвал не выходить на улицу.

Укргидрометцентр показывает в Киевской области сегодня северный ветер - то есть, как раз со стороны Чернобыля.

Если верить официальным службам, скорость ветра на сегодня - 5-10 м/с (слабый-умеренный).

При это представитель КГГА заявил, что ветер дует в другую сторону.

"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

По его словам, на данный момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.

При этом синоптик Наталка Диденко говорит, что ветер таки северный и северо-западный, 6-7 метров в секунду. Поэтому киевлянам лучше перестраховаться.

Чем опасен Рыжий лес

Рыжий лес, который еще иногда называют "Ржавым" - это около 200 квадратных километров деревьев, которые приняли на себа львиную долю радиоактивной пыли при взрыве реактора в 1986 году. Многие деревья погибли, большая их часть - окрасилась в бурый цвет.

Ходили слухи, что по ночам радиоактивные деревья Ржавого леса светились - но достоверных данных на этот счет нет.

Позже лес тут захоронили, но он стал восстанавливать природным путем. На территории Рыжего леса находится знаменитый чернобыльский Факел, где уровень радиации достигает 100 микрорентген в час.

Лес в основном был хвойным, и поэтому заражение в нем держится долго: такой лес реже обновляется.