В Чернобыле масштабный пожар, охвативший десять гектар Рыжего леса - одного из самых радиационно зараженных мест Зоны.
В Сети публикуют фото с огромным столбом дыма, который поднимается над Чернобылем.
В Киеве эта новость уже начала сеять панику: жителям города советуют не открывать окна. При этом власти не делают никаких предостерегающих заявлений.
"Страна" собрала всю информацию о пожаре в Чернобыле.
Тушат вертолетом и самолетами
По данным ГосЧС, пожар начали тушить еще с утра, но пока безуспешно.
На месте пожара сейчас работают 29 пожарных машин, 126 спасателей, два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
Известно, что спасатели начали тушить пожар еще с утра. За это время авиация ГосЧС успела вылить на горящий лес более сорока тонн воды.
Ведомство также опубликовало фото масштабного пожара.
В соцсетях тоже деляться фотографими пожара.
Facebook Татьяны Высоцкой
Facebook Татьяны Высоцкой
Наталка Левіна/Facebook
"Пожар в Чернобыле. Горит более десяти гектаров в районе "Факела" / Рыжего леса: это наиболее загрязненная территория.
Как и во времена совка, власть молчит. На улице играют дети. Направление ветра на Киев. Киевляне, сокройте окна, уберите детей в дом", - пишет в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.
Позже вечером на происходящее отреагировал премьер Владимир Гройсман.
"Сегодня утром загорелись 10 га сухой травы в Зоне отчуждения. Подразделения ГСЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Ситуация - под полным контролем.
Специальные службы применяют все необходимые средства. Радиационный фон - безопасен.
В Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметок. Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!", - написал премьер в Facebook.
Что грозит Киеву
По официальным данным, с радиационным фоном в столице все в порядке: 10 микрорентген в час. Уровень до 30 считается безопасным, сообщают в ГосЧС.
При этом киевляне призывают друг друга закрывать окна и не выпускать детей на улицу. В интернет-чате одной из столичных школ директор призвал не выходить на улицу.
Укргидрометцентр показывает в Киевской области сегодня северный ветер - то есть, как раз со стороны Чернобыля.
Если верить официальным службам, скорость ветра на сегодня - 5-10 м/с (слабый-умеренный).
При это представитель КГГА заявил, что ветер дует в другую сторону.
"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.
По его словам, на данный момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.
При этом синоптик Наталка Диденко говорит, что ветер таки северный и северо-западный, 6-7 метров в секунду. Поэтому киевлянам лучше перестраховаться.
Чем опасен Рыжий лес
Рыжий лес, который еще иногда называют "Ржавым" - это около 200 квадратных километров деревьев, которые приняли на себа львиную долю радиоактивной пыли при взрыве реактора в 1986 году. Многие деревья погибли, большая их часть - окрасилась в бурый цвет.
Ходили слухи, что по ночам радиоактивные деревья Ржавого леса светились - но достоверных данных на этот счет нет.
Позже лес тут захоронили, но он стал восстанавливать природным путем. На территории Рыжего леса находится знаменитый чернобыльский Факел, где уровень радиации достигает 100 микрорентген в час.
Лес в основном был хвойным, и поэтому заражение в нем держится долго: такой лес реже обновляется.