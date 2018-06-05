"Ремонт делали сами". В киевском ТРЦ "Глобус" обвалился потолок
Сегодня, 5 июня, в киевском ТЦ "Глобус" в помещении одного из спортивных магазинов обвалился потолок. Об этом сообщает "Громадське".
Как сообщает руководитель маркетингового отдела торгового центра Оксана Бондаренко, арендаторы делали ремонт самостоятельно, обвал в магазине - единичный случай. А состояние покрытия в ТЦ "Глобус" в целом не аварийное.
"Каждый арендатор сам делает ремонт в своем помещении. В магазине отвалился небольшой кусок, они его уже ремонтируют", - говорит Оксана Бондаренко.
Магазин продолжает работать, потому что повреждения незначительные, уверяют в администрации торгового центра.
В других помещениях торгового центра сейчас идет глобальный ремонт - замена покрытий пола и потолка.
Фото: hromadskeradio.org
Как сообщала "Страна", ранее в Киевраде на депутатов "Свободы" обвалился потолок.
Также "Страна" писала, как во время сонного часа в детском саду на воспитанников упал потолок.