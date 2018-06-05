В киевских скверах заработали освещающие рамки-распылители, пока речь идет о двух местах. Ранее КО "Киевзеленстрой" обещал в течение июня установить 17 охлаждающих рамок-распылителей.

Департамент городского благоустройства КГГА в Facebook показал фото работающих рамок.

"Такие рамки можно встретить в парке Молодежный и парке Деснянский. Кроме освежающего эффекта от капель тонкораспыленной прохладной воды все желающие получают положительные эмоции. Водяная завеса позволяет предотвратить тепловой и солнечный удар. Кроме того, такие рамки становятся популярным фоном для любителей оригинальных фото", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dmb.kievcity

Как сообщала Страна, впервые рамки, распыляющие воду были установлены в Киеве в 2017 году.

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