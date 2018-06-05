Украинские туристы второй день не могут вылететь в Барселону из "Борисполя" из-за того, что вылет постоянно переносят.

Об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на одну из пассажирок.

Сообщается, что самолет компании Yanair должен был вылететь из Киева еще 4 июня, но по неизвестным причинам время вылета переносили уже шесть раз.

"Никто не предоставляет никакой информации. Ситуация продолжается. Мы не знаем сейчас, разворачиваться ехать домой или ждать. Отменить тур невозможно, ведь это будет по нашей инициативе и деньги никто не вернет", — рассказала родственница одной из пассажирок Ирина Хомяк.

Пресс-служба туроператора JoinUp объяснила переносы рейса техническими проблемами перевозчика Yanair. На данный момент эти проблемы пытаются устранить специалисты. Заменить борт другим самолетом в компании не могут.

Сообщается, что на время вынужденной ночевки туроператор обеспечил пассажиров жильем и обещал компенсировать потерянные дни отдыха.

"Вычитается стоимость перелета, трансфера, страхования. Стоимость ночи, которую потеряли клиенты, будет компенсирована. Это будет цена за одни сутки, может, больше", — сообщили в пресс-службе оператора.

По имеющимся данным, самолет в Барселону должен вылететь 5 июня в 18:30.

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