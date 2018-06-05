Во вторник, 5 июня, центр Киева оказался обесточенным - около 15.40 без света остались квартиры, офисы и предприятия.

Об этом сообщают "ФАКТЫ" со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка ГСЧС Светлану Водолагу.

По ее словам, по улице Пушкинской, 40 пошел дым из трансформаторной подстанции.

Прибывшим на место пожарным пришлось дожидаться энергетиков, которые должны были проверить напряжение на подстанции и в случае необходимости оперативно его отключить.

В результате аварии без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко, сообщили в пресс-службе столичного энергопоставщика.

В 16.30 подачу электричества начали постепенно возобновлять, полностью аварию обещают ликвидировать до 20.00.

Мы писали, что сегодня ночью Оболонский район останется без воды. Будут промывать сети.

Как сообщала Страна, ранее в Киеве из-за аварии в Дарницком районе без тепла остались 170 домов.

Ранее в КГГА заявили, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.