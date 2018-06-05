В Чернобыльской зоне отчуждения горит около 10 гектаров сухой травы, огонь распространился на лес, в том числе, и на т.н. "рыжий лес" - деревья, пораженные радиацией. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

На месте пожара работают 29 пожарных машин, 126 человек личного состава, также задействованы два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Известно, что спасатели начали тушить пожар еще с утра.

Авиация ГосЧС успела осуществить 2 сброса воды (10,5 тонн).

Фото: Наталка Левіна/Facebook

Фото: Наталка Левіна/Facebook

Фото: Наталка Левіна/Facebook

Фото: Наталка Левіна/Facebook

Как сообщала "Страна", депутаты изменили план снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Также "Страна" писала, что в Киеве во вторник, 5 июня, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столицы просят обращаться с огнем максимально осторожно. Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.