Журналист Александр Михельсон, который оказался в опубликованном СМИ списке из 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров, находится в реабилитационном центре на лечении от алкозависимости.

Об этом он написал в Facebook еще 18 апреля.

"Чтобы решить проблему раз и навсегда, я согласился на идею друзей и родных - пойти в один из отечественных негосударственных реабилитационных центров... Теперь я, взвесив все, решил остаться здесь на месяц-другой для полных психологических гарантий", - сообщил он.

Также он принес извинения всем, перед кем сорвал свои обязательства.

Фото: facebook.com/olexander.mykhelson

"Страна" разбиралась, что говорят и пишут о "расстрельном списке" журналистов. Многие из них и не скрывали, что ходили в СБУ на беседу.

Отметим, что адвокат Германа потребовал от Луценко извинений и угрожает судом.