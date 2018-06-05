В мае международные резервы Украины сократились примерно на 300 млн долларов и на 1 июня составили 18,120 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Сокращение резервов объясняется крупными выплатами по долгам. 455,1 млн долларов правительство и НБУ перечислили в пользу Международного валютного фонда, еще 214,4 млн долларов пошли на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

Основным источником пополнения резервов в мае была покупка валюты на межбанковском рынке, за месяц НБУ приобрел там 181,2 млн долларов. Еще 272,3 млн долларов и 64,6 млн евро поступили в резервы за счет размещения валютных облигаций госзайма.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн долларов.

В целом по состоянию на 1 июня 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

В январе Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины на конец 2018 года с 22,2 млрд до 20,5 млрд долларов, в 2019 году - с 21,2 млрд до 17,8 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Данилюк разослал письмо нардепам с предупреждением о больших проблемах из-за срыва кредита МВФ.

Также в апреле международные резервы Украины выросли на $229 миллионов.