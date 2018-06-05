Двух морских пехотинцев, которые избили волонтера на вокзале в Николаеве, уволят из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает командование 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

В Николаеве, на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале, двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили схватку со служащим, в ходе которого пострадало гражданское лицо. По факту данного правонарушения назначено служебное расследование. Командиром части на правонарушителей наложено взыскание "Освобождение от военной службы по служебному несоответствию", которое реализуется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Командование бригады извинилось за поступки своих подчиненных и отметило, что принимает меры с целью недопущения правонарушения другими военнослужащими.

Информация о нарушителей предоставлена ​​Военной службе правопорядка Николаева и Национальной полиции.

В свою очередь, известная в Николаеве волонтер Ирина Абрамова сообщила, что матросы жестоко избили 70-летнего волонтера из-за того, что тот не пустил их в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт, как того требуют правила его работы.

Фото: facebook.com/36obrmp

Как сообщала "Страна", под Киевом морской пехотинец избил патрульного, который его пожурил за курение в неположенном месте.

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