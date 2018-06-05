12,6% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, на выборах в Верховную Раду готовы проголосовать за политическую партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 10,7% - за "Гражданскую позицию", 8,5% - за "Оппозиционный блок". Такие данные опроса приводятся на сайте фонда.

Также 8,1% опрошенных готовы проголосовать за партию "За життя", 7,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,8% - за партию "Блок Петра Порошенко", 5,1% - за "Объединение "Самопомощь", 5% - за "Слугу народа".

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В частности, 3,3% респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,3% - за партию "Левая оппозиция".

За другие партии проголосовали бы 6,3% респондентов, затруднились с ответом - 13,3%.

Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2 019 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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