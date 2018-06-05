Более 900 свидетелей были опрошены в рамках расследования об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Отмечается, что за последние три месяца 250 следователей из контртеррористической сети участвовали "в сложнейшем расследовании покушения на убийство Скрипалей".

"К настоящему времени около 100 специалистов по борьбе с терроризмом остаются в Солсбери", - говорится в заявлении.

В полиции сообщили, что в Солсбери было проведено 176 обысков, опрошено более 900 свидетелей.

Подчёркивается, что в ходе расследования было просмотрено 4 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения в городе.

"Полицейские пытались идентифицировать всех пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, проезжавшие через район происшествия. Всего 14 тыс. машин и 2,5 тыс. пешеходов были оценены и классифицированы в соответствии со своей значимостью (для расследования. - Прим. Ред.)", - рассказали в полиции.

В рамках расследования было получено более 2,3 тыс. вещественных доказательств, из которых 851 хранится в лаборатории Минобороны в связи с проблемами с загрязнением.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, сколько стоило Британии расследование отравления Скрипалей.

Мы писали, что после отравления врачи не знают, что будет со здоровьем Скрипалей.

Также Юлия Скрипаль записала первое видеобращение, где сообщила, что надеется когда-нибудь вернуться Россию.