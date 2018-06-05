Мексика ввела пошлины на импорт ряда товаров из США в ответ на аналогичные действия американцев.

Соответствующий документ опубликован в официальной правительственной газете.

Тарифы в размере 20% были введены в том числе в отношении свинины, яблок, картошки. Также в список попали сыр, два вида виски, стальные пластины и плиты различной толщины, оцинкованные листы, бурильные трубы. На эти товары были введены пошлины в размере от 15 до 25%.

До этого Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, знакомых с планом, сообщало, что Мексика хочет ввести ввозные пошлины в размере 20% на свинину. Как заявил министр экономики страны Ильдефонсо Гуахардо, на ввоз свиных лопаток и свиных ножек из США приходится около 90% ежегодного импорта. Представители отрасли сообщили, что новые пошлины могут вступить в силу в среду, 6 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что США объявили пошлины на сталь и алюминий из Европы. США 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. В этот же день Канада заявила, что введет в качестве ответных мер пошлины на импорт из США на сумму до $16,6 млрд. Планируется, что новые тарифы вступят в силу с 1 июля. Также контрмеры в отношении США анонсировал Европейский союз.

Также страны "Большой семерки" обрушились с критикой в адрес США.