Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян призвал не паниковать из-за состояния моста Метро в Киеве, однако и медлить с его ремонтом не стоит. Капитальный ремонт моста будет выполнен до 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Состояние моста Метро определено как четвертое, то есть - ограничено работоспособный", - прокомментировал Давтян результаты обследования моста специалистами Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 годах.

"Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (с момента проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - отметил Давтян.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению проектировщиков мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино.

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