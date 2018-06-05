В городе Измаил Одесской области ночью 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции Renault Duster. Авария произошла на перекрестке улиц Святоникольской и Дунайской, передает Бессарабия - Информ.

По информации местных журналистов, патрульная машина преследовала нарушителя, когда одно из колес попало в яму и водитель потерял управление. В момент аварии в автомобиле находились трое полицейских.

Один из них был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Двое других от госпитализации отказались.

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