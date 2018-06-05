Почти все овощи молодого "борщевого набора" в Украине оказались дороже на 15-60%, чем это было год назад, в июне 2017 года. Исключение составили капуста и лук.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Самая существенная разница по сравнению с прошлым годом зафиксирована по молодой свекле. Так, к 5 июня молодую свеклу предлагают в опте на 60% дороже, чем в прошлым году – по 16-18 грн/кг.

Следующей в рейтинге подорожания стала молодая морковь, которая за год выросла в цене более чем на половину и сейчас стоит 20-22 грн/кг.

Почти на 15% подорожал молодой картофель, который стоит в пределах 10-12 грн/кг.

А вот в случае с ранней капустой и луком наблюдается совершенно противоположная тенденция. Так, капуста подешевела, по сравнению с 2017 годом, более чем на треть и стоит 7-8 грн/кг. Ранний лук предлагается по средней цене 7 грн/кг, что более чем на 30% ниже показателя июня 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что постный "борщевой набор" в Украине оказался на треть дороже, чем в Польше.

Также "золотые" морковь и лук. За год борщевой набор в Украине подорожал более чем на треть.