В Днепре на жилмассиве Победа пьяный неадекватный и полуголый мужчина погнался за тремя девочками, а затем подрался с прохожим, который заступился за детей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный житель Валерий Кравченко.

Фото: facebook.com

"В помощь полиции, сейчас. Ищем одного м...ка. Иду себе по улице. Выбегают на меня три девчушки лет 13 и кричат: "спасите". Смотрю гонится за ними одно тело. Руки в крови, кости сбиты. Остановил его. Выпивший. Вызвал полицию. Сначала вел себя спокойно, потом пошла агрессия полез ко мне. Началась драка. Пропустил в нос. Полиции не было минут 30. Звонил 4 раза. Этим временем этот дятел начал уходить в сторону бульвара Славы. К нему подошли еще двое его друзей. В общем пока полиция приехала они скрылись. Фото прилагаю", - написал в соцсети житель Днепра.

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