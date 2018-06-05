На проспекте Независимости в Черновцах начала цвести аллея катальп, на которой произрастает около 50 деревьев. Об этом сообщает Укринформ.

"Катальпу посадили тогда, когда закладывали проспект - в конце 1970-х. В этом году эти деревья зацвели на удивление быстро. Ведь обычно, их период цветения - это конец июня-начало июля", - сказал руководитель городского треста зеленого хозяйства Александр Брязкало.

В Ботаническом саду ЧНУ рассказали, что катальпу в Буковину завезли из австрийских питомников, а родиной этого растения является Дальний Восток.

Фото: ukrinform.ua

"К нам эти деревья попали в конце XIX века и очень хорошо прижились. Современные катальпы, которые вы видите в городе, выращенные у нас. А самому старшему дереву этого вида, о котором мне известно, уже примерно 150 лет", - отметила ведущий специалист ботанического сада Мария Виклюк.

Эксперты отмечают, что растения приносят много пользы.

"Катальпы очень обильно цветут и плодоносят. Приносят большую пользу для окружающей среды. Ведь выделяют большое количество кислорода. Благодаря широким и шершавым листьям впитывают много пыли. Плюс во время цветения дают приятный аромат и красивые цветы", - сказала биолог.

Эти деревья иногда еще называют "слоновыми ушами", потому что в них большое сердцевидные листья. Полюбоваться цветением деревьев можно будет еще в течение двух-трех недель.

Как сообщала Страна, ранее в Ужгороде буйно зацвели тюльпаны на деревьях.

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