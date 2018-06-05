В Киеве на станции метро "Выставочный центр", которая находится по синей линии подземки около 20 кадетов военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вошли в метро, перескакивая через турникеты.

Видео появилось на странице КievLive в соцсети Facebook.

"Может, огласка этой позорной практики обратит на себя внимание", - подписали очевидцы события.

На видео видно, как группа молодых людей в камуфляжной форме проходит через турникет, перескакивая его сверху. При этом срабатывает сигнализация.

Работники подземки отреагировали на нарушение.

"Контроллер вызвала полицию. Но когда полицию нужно вызвать для будущих полицейских", - недоумевает пресс-секретарь киевского метрополитена Натальи Макогон. По ее словам, руководству вуза уже сообщили о массовом нарушении правил оплаты проезда, льготного прохода и пользования турникетами в подземке.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

В соответствии с законодательством Украины, проезд в метро для курсантов должно компенсироваться бюджетным учреждением. То есть оплата в метрополитене проводится на общих основаниях.

Также институт, как и все другие, может через свой профсоюз заказывать студенческие проездные.

Впрочем, есть и те, кто узнали студентов и при этом не осуждают такое поведение парней. Мол, "задание им поставили, а денег не дали".

"Это отличные ребята, курсанты 2 курса. Их отправили на стадион "Динамо". Они пытались объяснить контролеру, поазывали документы, но тщетно. Денег у них не было, задачу поставили, а денег не дали. Как они должны были поступить? Подготовка у них действительно класна: сильные и выносливые. Кто осуждает ребят, отправьте своих сыновей в военные института и покажите пример воспитанности и хорошего воспитания", - отметила пользователь Facebook Алла Коваленко.

Фото: facebook.com/LiveKyiv

С перечнем установленных льготных категорий можно ознакомиться на сайте киевского метрополитена.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве студента с инвалидностью и на костылях не пустили в метро.

Также "Страна" писала, как в Киеве подростки-зацеперы бегали по крыше мчащегося поезда метро.