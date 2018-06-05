Украинский олигарх Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в 6,01 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 млрд долларов.

Других украинцев в рейтинге нет.

Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 млрд долларов.

В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 млрд долларов), Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов), Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов) и Бернард Арно (77,7 млрд долларов).

Ахметов занимал 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.

По подсчетам Bloomberg, Украина может просуществовать 36 дней на деньги Ахметова.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевсовет продлил договор с энергокомпанией Ахметова до августа.

Также самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк.