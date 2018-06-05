Ахметов за год нарастил состояние на $1,3 млрд - рейтинг Bloomberg
Украинский олигарх Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в 6,01 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 млрд долларов.
Других украинцев в рейтинге нет.
Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 млрд долларов.
В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 млрд долларов), Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов), Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов) и Бернард Арно (77,7 млрд долларов).
Ахметов занимал 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.
По подсчетам Bloomberg, Украина может просуществовать 36 дней на деньги Ахметова.
Ранее "Страна" сообщала, что Киевсовет продлил договор с энергокомпанией Ахметова до августа.
Также самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк.