Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть дело касательно сына главы МВД Украины в так называемом деле о "рюкзаках Авакова".

Об этом сообщил адвокат Авакова Александр Лысак, передает "Интерфакс- Украина". Ранее сын министра внутренних дел подал заявление в ЕСПЧ о якобы незаконном его задержании сотрудниками НАБУ.

"2 июня я получил документы о том, что ЕСПЧ принял дело к рассмотрению. Конечно, решения еще нет, но у нас есть поводы для оптимизма. Ведь уже в этом году было два прецедента с положительным решением Европейского суда в отношении двух граждан Украины - Евгения Корнийчука и Анатолия Макаренко", - сказал Лысак.

Он также пояснил, что в ЕСПЧ было подано через применение статьи 208 УК, которую применяют, если человек пытается выехать за границу.

"У моего подзащитного такого намерения не было. НАБУ запросто могло провести обыск в его квартире, он этому не препятствовал. Поэтому мы верим в положительное для нас решение ЕСПЧ", - говорит адвокат.

Напомним, в начале ноября 2017 года сына главы МВД Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревали в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам. Также кроме Авакова, были задержаны экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и руководитель ІТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин. Для всех трех фигурантов Соломенский районный суд Киева 1 ноября избрал личное обязательство в качестве меры пресечения.

Позднее в САП сообщили, что суд наложил арест на имущество Авакова-младшего и Чеботаря.

19 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева отменил постановление суда первой инстанции о наложении ареста на имущество Александра Авакова и назначил новое судебное рассмотрение ходатайства о наложении ареста на это имущество.

23 февраля Соломенский районный суд вновь наложил арест на недвижимость Александра Авакова.

Напомним, что в апреле Соломенский райсуд снимал арест с квартир Авакова-младшего.

"Страна" разбиралась в подробностях дела, по которому НАБУ задержало cына Авакова. Мы собрали информацию о скандальном деле о резонансной закупке рюкзаков МВД в 2015 году.