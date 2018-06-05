Скандал из-за украинского языка разгорелся скандал в Кропивницком во время заседания 21-й сессии Подольского райсовета. Об этом передает "Утренний город".

На заседании зарегистрировались 25 народных избранников. Перед депутатским корпусом выступила депутат от ВО "Свобода" Елена Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов в Верховную Раду относительно принятия антиолигархического пакета коренных преобразований.

После зачтения к ней обратился с уточнениями депутат от "Опозиционного блока" Александр Пустовой, который заявил о том, что юридически неправильно называть государство Россию Московией и кто такие депутаты Подольского райсовета, чтобы решать такие глобальные вопросы. При этом Пустовой выступал на русском языке.

Елена Яцун ответила, что депутаты районного совета являются представителями общины и имеют право требовать справедливости для своих избирателей. Присутствующая на сессии депутат Фортечного райсовета города Елена Скочко с места заметила депутату от "Опозиционного блока", что он должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупанта.

Замечание вызвало возмущение некоторых народных избранников, которые заявили, что русский язык понимает каждый.

В ответ Скочко отметила, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров высказался довольно резко.

"Это жлобский язык, все разговривают одно слово - так, другое - так!" - заявил депутат.

Однако после этого Александр Пустовой все же перешел на украинский.

Ранее "Страна" писала о том, что Ницой вызвали в СБУ как фигуранта "списка Бабченко", а она устроила там разнос за русский язык.

Также мы сообщали, что украинский язык начали рекламировать на билбордах и ситилайтах.