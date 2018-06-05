Знаменитый полузащитник сборной Испании и экс-игрок Барселоны Андрес Иньеста (перешел в японский футбольный клуб Виссел Кобе - Прим. Ред.) назвал свою четверку фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу - 2018.

Об этом передает Excelsior со ссылкой на журнал GQ.

"Фавориты чемпионата мира? Это те же команды, что и всегда: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия. Хотя на турнирах такого уровня всегда бывают сюрпризы, и это не может не радовать всех болельщиков. Нам нужно ценить свои достижения и помнить, что выиграть чемпионат мира очень сложно и практически невозможно. Проходить через все этапы турнира очень и очень тяжело", - заявил Иньеста.

Напомним, что чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборной Испании предстоит сыграть с Португалией, Ираном и Марокко.

Ранее "Страна" сообщала, что испанские журналисты оценили шансы всех команд и назвали фаворитов ЧМ-2018 в России.

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