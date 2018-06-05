Украинский исполнитель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вернувшийся в Украину из США, прокомментировал разговоры о его возможном участии в президентской гонке на выборах в Украине.

Вакарчук сообщил об этом интервью журналу Elle.

"Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают относительно моего присутствия в политических рейтингах, президентские амбиции, желание или нежелание баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите", - отметил певец.

По его словам, он разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, почему ситуация такая сложная и почему не может быть какого-то конкретного готового пути, иностранного опыта, который мы могли бы взять и перенести на себя.

"У нас много особенностей, много деталей, которые обязательно нужно учитывать", - добавил Вакарчук.

Он полгода жил в США, где учился и преподавал в Стэнфордском университете.

Ранее "Страна" сообщала, что The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.

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