Французский пловец Лекомт начал одиночный заплыв через Тихий океан
Французский пловец Бен Лекомт начал заплыв через Тихий океан. Свой путь француз начал в Японии. Об этом сообщает BBC.
51-летний Лекомт надеется стать первым человеком в мире, которому удастся переплыть самый большой океан планеты.
Пловец планирует плыть по 8 часов в день, преодолевая примерно 48 километров за это время.
Всего ему предстоит преодолеть расстояние в 8800 километров, на это он планирует потратить полгода. Конечным пунктом его путешествия будет западное побережье США.
Спать и есть француз будет в специальной лодке поддержки, который его будет сопровождать. Судно оснастят GPS-трекером: все желающие смогут отслеживать путь Лекомт на его сайте.
На своем пути пловец встретиться с акулами, штормами, медузами, а также резким снижением температуры воды.
Как сообщает The Washington Post, Лекомт планирует проплывать через Большое тихоокеанское мусорное пятно. Поэтому, кроме рекорда, француз планирует привлечь внимание к проблемам изменения климата и загрязнения океана.
Параллельно с пловцом группа ученых планирует провести исследование изменений климата.
Лекомт до сих жил в США, он готовился к заплыву более 6 лет.
Француз в 1998 году пересек Атлантический океан - расстояние в 6,4 тысячи километров он преодолел за 73 дня. После этого он пообещал себе никогда не делать подобного. Однако позже он признался, что ему "не понадобилось слишком много времени, чтобы передумать".
Фото: twitter.com/BenLecomteSwim
Как сообщала "Страна", олимпийский рекордсмен пловец Фелпс заявил, что уходит из большого спорта.
Напомним, он завоевал 22 золотую медаль на Олимпийских играх и назвал свои достижения "безумием".