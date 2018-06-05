Французский пловец Бен Лекомт начал заплыв через Тихий океан. Свой путь француз начал в Японии. Об этом сообщает BBC.

51-летний Лекомт надеется стать первым человеком в мире, которому удастся переплыть самый большой океан планеты.

Пловец планирует плыть по 8 часов в день, преодолевая примерно 48 километров за это время.

Всего ему предстоит преодолеть расстояние в 8800 километров, на это он планирует потратить полгода. Конечным пунктом его путешествия будет западное побережье США.

Спать и есть француз будет в специальной лодке поддержки, который его будет сопровождать. Судно оснастят GPS-трекером: все желающие смогут отслеживать путь Лекомт на его сайте.

На своем пути пловец встретиться с акулами, штормами, медузами, а также резким снижением температуры воды.

Как сообщает The Washington Post, Лекомт планирует проплывать через Большое тихоокеанское мусорное пятно. Поэтому, кроме рекорда, француз планирует привлечь внимание к проблемам изменения климата и загрязнения океана.

Параллельно с пловцом группа ученых планирует провести исследование изменений климата.

Лекомт до сих жил в США, он готовился к заплыву более 6 лет.

Француз в 1998 году пересек Атлантический океан - расстояние в 6,4 тысячи километров он преодолел за 73 дня. После этого он пообещал себе никогда не делать подобного. Однако позже он признался, что ему "не понадобилось слишком много времени, чтобы передумать".

Фото: twitter.com/BenLecomteSwim

Как сообщала "Страна", олимпийский рекордсмен пловец Фелпс заявил, что уходит из большого спорта.

Напомним, он завоевал 22 золотую медаль на Олимпийских играх и назвал свои достижения "безумием".