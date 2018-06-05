В частном зоопарке в селе Торское Тернопольской области львица напала на подростка. Инцидент произошел еще 29 мая, однако огласку получил только сейчас. На снятом мамой 13-летнего парня видео видно, что подросток дразнит животное.

Животное же лапой пытается поймать его. Через мгновение львице удается схватить левую руку подростка и укусить ее. В результате инцидента парень попал в больницу с тяжелыми ранами, ему понадобится трансплантация кожи.

Работники зоопарка утверждают, что никогда до этого животное не проявляло агрессии, однако все расходы на лечение мальчика обещают возместить.

Видео: Youtube.com/Новини Тернополя 20 хвилин

Как сообщала "Страна", ранее в Москве домашний верблюд откусил руку человеку.

Мы писали, что Комодский дракон чуть не откусил ноги туристу из Сингапура во время фотосессии.

Ранее в Мариупольском зоопарке обезьяна откусила палец ребенку.