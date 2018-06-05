Чем ближе старт чемпионата мира в России, тем горячее новости с футбольного фронта. ФИФА подала жалобу в прокуратуру Швейцарии на местный онлайн-сервис Viagogo за незаконную перепродажу билетов на чемпионат мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ФИФА.

Viagogo является крупнейшим в мире онлайн-сервисом по перепродаже билетов на спортивно-развлекательные мероприятия. В ФИФА заявили, что получили многочисленные жалобы от частных лиц и Комитетов по защите прав потребителей на непрозрачное и обманчивое поведение Viagogo.



В этой связи в ФИФА напомнили, что только сервис FIFA.com/tickets является единственным официальным сайтом, на котором можно приобрести билеты на матчи чемпионата мира. Все билеты, приобретенные через неавторизованные каналы распространения, будут недействительны, а их владельцы не смогут пройти на стадион.

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года, билеты были разделены на четыре ценовые категории. Без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Попасть на матч можно при наличии одновременно билета и паспорта болельщика - персонифицированной карты зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

ФИФА планирует реализовать 2,7 млн билетов на матчи мирового первенства. На данный момент продано более 2,3 млн билетов.

Ранее "Страна" сообщала, что госслужащим Бразилии разрешили прогуливать работу во время матчей национальной сборной.

Также мы рассказывали, что Польша предупредила своих болельщиков об угрозах на ЧМ-2018.