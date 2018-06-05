В ночь на 5 июня в Киеве покончил с собой 14-летний подросток. Трагедия произошла на проспекте Лобановского, где школьник выбросился из окна многоэтажки. Тело несчастного ребенка обнаружили случайные прохожие. Об этом сообщают Факты.

По предварительной версии следствия, 14-летний мальчик, скорее всего, покончил с собой из-за плохой оценки.

"Накануне в школе вывесили результаты экзаменов. И так получилось, что у парня была самая низкая оценка по математике среди одноклассников - пятерка по 12-балльной системе",- говорит начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Киева Оксана Поплавская.

По ее словам, учителя характеризуют этого подростка только положительно. Мальчик не был отличником, но ответственно относился к учебе.

Как рассказал полиции отец подростка, живущий отдельно, его сын вечером вел себя как обычно. Ничего не предвещало беды.

"В момент самоубийства мама мальчика находилась в другой комнате. Школьник выпрыгнул из окна девятого этажа. О том, что случилась несчастье, женщине сказали соседи, когда прохожие обнаружили под подъездом тело подростка", - сказала Поплавская.

С мамой мальчика полиции пока пообщаться не удалось, так как сейчас женщина находится в сложном психологическом состоянии.

По словам правоохранителей, погибший подросток не был участником так называемых групп смерти.

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