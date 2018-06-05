Сытнику вынесли предписание за невыполнение требований НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро, сообщается на сайте НАПК.
Так, в Национальное агентство поступили заявления адвокатов в интересах судей Окружного административного суда Киева, в которых сообщается о возможном нарушении детективом Национального антикоррупционного бюро Панайотовым Е.А. и руководителем Главного подразделения детективов Калужинской А.В. требований, установленных статьей 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование по уголовным производствах относительно судей Окружного административного суда города Киева.
По мнению заявителей, осуществляя внесения указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований, указанные должностные лица действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, связанными с отказом судей Окружного административного суда города Киева предоставить информацию по запросам Национального антикоррупционного бюро, и желанием оказать давление на судей для достижения более лояльной их позиции к вопросам сотрудничества с Национальным бюро.
Сообщается, что Национальное агентство неоднократно обращалось в Национальное антикоррупционное бюро по запросам о предоставлении информации и копий документов по занимаемых должностей, полномочий детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств по судей.
Однако вопреки закону соответствующая информация и документы так и не были предоставлены.
Согласно предписанию, внесенного директору Национального антикоррупционного бюро, Национальное агентство требует устранить нарушения требований части четвертой статьи 12 Закона путем предоставления запрашиваемой информации и проведения служебного расследования по обстоятельствам нарушения Осипчуком Р.С. и Юпатиним Н.А.
В НАПК напомнили, что невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.
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