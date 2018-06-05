Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро, сообщается на сайте НАПК.

Так, в Национальное агентство поступили заявления адвокатов в интересах судей Окружного административного суда Киева, в которых сообщается о возможном нарушении детективом Национального антикоррупционного бюро Панайотовым Е.А. и руководителем Главного подразделения детективов Калужинской А.В. требований, установленных статьей 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование по уголовным производствах относительно судей Окружного административного суда города Киева.

По мнению заявителей, осуществляя внесения указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований, указанные должностные лица действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, связанными с отказом судей Окружного административного суда города Киева предоставить информацию по запросам Национального антикоррупционного бюро, и желанием оказать давление на судей для достижения более лояльной их позиции к вопросам сотрудничества с Национальным бюро.

Сообщается, что Национальное агентство неоднократно обращалось в Национальное антикоррупционное бюро по запросам о предоставлении информации и копий документов по занимаемых должностей, полномочий детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств по судей.

Однако вопреки закону соответствующая информация и документы так и не были предоставлены.

Согласно предписанию, внесенного директору Национального антикоррупционного бюро, Национальное агентство требует устранить нарушения требований части четвертой статьи 12 Закона путем предоставления запрашиваемой информации и проведения служебного расследования по обстоятельствам нарушения Осипчуком Р.С. и Юпатиним Н.А.

В НАПК напомнили, что невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Как сообщала Страна, ранее министр Омелян получил предписание НАПК из-за главы ГП "Морской торговый порт Усть-Дунайск".

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