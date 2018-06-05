В Энергодаре начали расследование инцидента во время концерта ко Дню защиты детей, когда один боец в спецформе "перерезал горло" другому.

Об этом передает пресс-служба Энергодарского городского совета.

В Энергодаре Запорожской области 1 июня в честь праздника устроили концерт для детей перед дворцом культуры "Современник". В том числе выступали бойцы в форме спецназовцев. Впоследствии на Yuotube опубликовали видео одного из "боевых приемов", в ходе которого боец "перерезал горло" своему сопернику. На данный момент видео удалено - вероятно, из-за демонстрации насилия. Но фотографии сохранились.

Фото: facebook.com

"Эти выступления вызвали резонанс среди общественности и разлетелись по всем национальным СМИ. 4 июня 2018 года на аппаратном совещании с Энергодарским городским головой Павлом Музыкой было начато расследование по данному факту", - говорится в сообщении местного совета.

В прессе сначала сообщали, что перед детьми выступали бойцы Национальной гвардии. Называли даже номер воинской части - 3042.

Однако в городском совете Энергодара опровергают: "Руководство одной из воинских частей Национальной гвардии Украины утверждает, что их военные не были задействованы и не принимали участия в данном мероприятии".

Кроме того, обещают в ближайшее время установить тех, кто "выдавал себя за бойцов Национальной гвардии".

Ранее "Страна" сообщала, что в Энергодаре водитель избил супружескую пару на переходе.

Также в Энергодаре избили гражданина Турции и ограбили его квартиру.