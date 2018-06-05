В Хмельницком полицейские арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О смерти 27-летней женщины сообщили ее коллеги. Она работала кассиром в одном из банков.

Когда женщина не вышла не работу и не ответила на звонки, коллеги решили наведаться к ней домой. Дверь квартиры была незапертой, а беременная хозяйка лежала мертвой с петлей на шее.

Подозрение пало на 32-летнего сожителя потерпевшей, которого на месте не было.

За два часа полицейские разыскали его.

Как показала экспертиза, подозреваемый был под наркотиками. Сейчас мужчину арестовали, ему грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото: hm.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", это не первый случай жестокого убийства в Хмельницком. Ранее мужчина убил беременную жену и тещу.

Также "Страна" писала, как в Хмельницком двое парней убили таксиста и для алиби позвонили в полицию.