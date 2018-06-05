Известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой. Он застрелился, оставив предсмертную записку.

Его тело нашли в селе Обирки под Черниговом. У 36-летнего режиссера было сквозное огнестрельное ранение в челюсть. Рядом лежало оружие, сообщили в полиции.

"Страна" выяснила, что известно о режиссере.

Биография и творчество Кантера

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Окончил Киевский естественнонаучный лицей №145. Во время учебы в университете имени Карпенко-Карого Кантер работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины.

Фото: facebook.com/leonid.kanter.9

В 2003 году Кантер основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент. В фильмах студии снимались Леонид Куравлев, Лидия Федосеева-Шукшина, Владимир Жириновский, Дмитрий Дюжев.

В 2004-2007 годах Кантер работал преподавателем Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В 2015 году вместе с режиссером Иваном Ясным Кантер снял документальный фильм "Доброволец Божьей Четы" о защитниках Донецкого аэропорта. Лента получила Приз зрительских симпатий 13-го Гданьского международного фестиваля документального кино

В 2018 году с тем же Ясным Кантер снял еще один полнометражный документальный фильм "Миф" - о погибшем в зоне АТО украинском оперном певце Василии Слипаке

Фестивали и проекты Леонида Кантера

Фото: facebook.com/leonid.kanter.9

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и устроил тамс творческое поселение, где организовывал фестивали и народные праздники. В частности, он основал фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

В 2004 году одним из его творческих проектов стала игра "С табуретом к океану". По ее условиям, нужно было отнести четыре табуретки к берегам четырех океанов. Экспедиции с участием Кантера и единомышленников состоялись в 2005, 2006, 2007 и 2010 годах. Вместе с табуретами участники экспедиции устанавливали украинский флаг.

В 2014 году Кантер в соавторстве с Павлом Солодько издал книжку "С табуретом к океану", посвященную этим путешествиям.

В одной из последних записей в Facebook Кантер писал, что вместе с командой работает над фильмом под названием "Человек с табуретом".

Последние несколько дней режиссер высказывался на своей странице в поддержку режиссера Олега Сенцова. Последняя запись на его странице – о смене обложки страницы, режиссер загрузил фотографию старой игрушечной лошади с карусели на берегу моря.

Семья Кантера

Режиссеру было 38 лет. У него остались мать, жена Диана и трое детей — дочери Магдалена и Патагония и сын Дарьян.