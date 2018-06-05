Защита обжаловала приговор украинскому журналисту Сущенко
Защита украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор в высшей судебной инстанции. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил бывший адвокат журналиста Марк Фейгин.
Фото: twitter.com
"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал в соцсети Марк Фейгин.
Напомним, в понедельник, 4 июня, Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи незаконным приговором украинскому журналисту Роману Сущенко и требуют освобождения украинца.
Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.
Также мы сообщали, что в ОБСЕ призвали освободить осужденного за шпионаж журналиста Романа Сущенко.