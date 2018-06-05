Защита украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор в высшей судебной инстанции. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил бывший адвокат журналиста Марк Фейгин.

Фото: twitter.com

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал в соцсети Марк Фейгин.

Напомним, в понедельник, 4 июня, Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи незаконным приговором украинскому журналисту Роману Сущенко и требуют освобождения украинца.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.

Также мы сообщали, что в ОБСЕ призвали освободить осужденного за шпионаж журналиста Романа Сущенко.